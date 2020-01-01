Cuban: "Luka'da, Magic karizması var!"

Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, Luka Doncic ile Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson arasında bir karşılaştırma yaptı.



Cuban, Seattle Seahawks'ın quarterback'i Russell Wilson ile Danger Show'a konuk olduğu sırada, NBA'in modern çağında Doncic'i Magic'e en yakın şey yapan şeyin ne olduğundan bahsetti:



"Pas verebiliyor, sahanın her yerini görebiliyor, istediği noktaya gidebiliyor. Adamlara nerede ve ne zaman pas atması gerektiğini biliyor. Kritik anlarda eli titremiyor.



Herhangi bir zamanda, herhangi birine karşı sorumluluk alabiliyor. Harika bir takım arkadaşı. Eğlenceli bir çocuk. Magic, bir gülümsemesiyle her şeyi aydınlatırdı, Luka da Mavs için aynı şekilde.



Magic'in sahip olduğu karizmaya sahip."



Doncic, Mavericks forması giydiği geçtiğimiz sezon yakaladığı 28.8 sayı, 9.4 ribaund ve 8.8 asistlik ortalamaları ile, MVP adaylarından biriydi.



