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CP3'nin Suns ile geleceği hakkında kesin bir fikri yok

Phoenix Suns point guardı Chris Paul, Suns ile geleceğinin nasıl şekilleneceği hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns point guardı Chris Paul, Suns ile geleceğinin nasıl şekilleneceği hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Suns, Paul ve Devin Booker ikilisiyle Batı Konferansı'nın en iyi takımlarından biri konumuna yükseldi. CP3, Suns'ın genç çekirdeğine çok önemli bir katkı olarak, uzun süre playofflardan uzak kalan ekibi bu sezon bir şampiyonluk adayına dönüştürdü.

Veteran oyuncu, The Athletic'ten Sam Amick ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda, ekiple geleceği hakkında konuştu:

"Her şeyden önce, burayı çok seviyorum. Kaç yılım kaldı, bilmiyorum. Bunu da gerçekten düşünmüyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum.

Cidden, bu yaz için hiçbir fikrim yok. Sendikaya ve bunun gibi şeylere dahil olsam da, kimsenin takımlarının ya da maaş boşluklarının ne durumda olduğunu falan bilmiyorum. Ben sadece oyunuma bakıyorum. Ve dediğim gibi, bana yardımcı olan kardeşim sayesinde çok şanslıyım. Oynamaya odaklanabiliyorum."

Paul, kariyeri boyunca şimdiye kadar Suns da dahil olmak üzere beş farklı takımda oynamıştı. 15 yıllık tecrübeye sahip olan oyuncu, gelecek sezon için tek yıllığı 44.2 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonuna sahip. CP3 bunu reddederse, önümüzdeki ölü sezonda bir serbest oyuncu olacak.


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