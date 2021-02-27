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Cousins, Rockets'a garantisiz bir sözleşme ile katılmış

DeMarcus Cousins'ın, Houston Rockets'a garantisiz bir antrenman kampı sözleşmesi ile katıldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
DeMarcus Cousins'ın, Houston Rockets'a garantisiz bir antrenman kampı sözleşmesi ile katıldığı bildirildi.

Cousin2ın 2020-21 sezonu için Rockets kadrosunda garantili bir yeri olmadığı belirtildi.

Yahoo Sports'tan Keith Smith'e göre, Cousins, Rockets'a garantisiz bir antrenman kampı sözleşmesi ile katılmayı kabul etmiş:

"DeMarcus Cousins'ın Houston Rockets ile olan sözleşmesi, garantisiz bir antrenman kampı sözleşmesidir. Cousins, bu kampta Rockets kadrosuna katılma hakkını kazanırsa, anlaşması 27.02.2021 tarihinde tamamen garanti altına alınacak olan standart garantisiz bir sözleşmeye dönüşecek."

Sakatlıklar nedeniyle bir buçuk yıl parkelerden uzak kalan Boogie, 2019 NBA Finallerinden bu yana ilk kez oynamaya geri dönüyor.


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