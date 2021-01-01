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"Cousins, Miami Heat'e katılmaya aday" iddiası!

Serbest oyuncu DeMarcus Cousins'ın, Miami Heat'e katılmaya aday olan oyunculardan biri olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Serbest oyuncu DeMarcus Cousins'ın, Miami Heat'e katılmaya aday olan oyunculardan biri olduğu iddia edildi.

Cousins bu hafta başlarında Houston Rockets tarafından serbest bırakılmıştı.

Miami Herald'dan Barry Jackson, konuyla ilgili raporunda şu iddialara yer verdi:

"Bir lig kaynağı, Cousins'ın, Heat'in dahili olarak tartıştığı ve üzerinde düşündüğü birkaç oyuncudan biri olduğunu söyledi. Bu grubun içinde ayrıca San Antonio'dan Rudy Gay (takasa müsait olursa), Sacramento'dan Nemanja Bjelica (müsait olduğu söyleniyor), Houston'dan PJ Tucker (müsait olduğu söyleniyor) ve Detroit'ten Blake Griffin (eğer serbest bırakılırsa) de bulunuyor."

Houston ile 25 maç oynayan ve 11 kez ilk beşte oynayan Cousins, 9.6 sayı, 7.6 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları yakalamıtı. Heat ise 15-17'lik derecesi ile Doğu'da sekizinci sırada yer alıyor.


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