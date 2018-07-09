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Comolli'den Wijnaldum ile sıcak temas!

Orta sahaya 8 numara arayan Fenerbahçe, Liverpool'da mutsuz olan 27 yaşındaki yıldız oyuncu Georginio Wijnaldum'da ısrarcı Comolli'nin bugün İngiltere'de Hollandalı yıldızın menajeri ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Takvim
Comolli'den Wijnaldum ile sıcak temas!
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09 Temmuz 2018 04:52
Fenerbahçe 8 numaraya yıldız bir orta saha almakta kararlı... Sarı- Lacivertliler, Liverpool'da mutsuz olan 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum'u transfer etmekte kararlı...

Cocu'nun ve Comolli'nin yakından tanıdığı tecrübeli oyuncu için bugün önemli bir gelişme yaşanması bekleniyor.

FENERBAHÇE'Yİ ANLATACAK

Fransız spor adamı Damien Comolli'nin bugün İngiltere'de Wijnaldum'un menajeri ile masaya oturması bekleniyor. Comolli'nin bu görüşmede Hollandalı yıldıza F.Bahçe'nin şartlarını sunacak ve kulübü anlatacak.

NABY KEITA GELDİ... GİDECEK

Liverpool, orta sahaya Naby Keita'yı transfer ettiği için Wijnaldum'un kiralık olarak takımdan ayrılmasına sıcak bakıyor. Liverpool, orta sahaya Keita'nın dışında Fabinho'yu da transfer etti.

50 MAÇA ÇIKTI... 2 GOL ATTI

Geçen sezon Liverpool ile 50 maça çıkan Wijnaldum bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 4 de assit yaptı. Tecrübeli oyuncu Hollanda Milli Takımı'nda ise 48 kez görev yaparken, 8 de gol attı.



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