Comanchero ne demek? Comanchero suç örgütü kimdir?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'da düzenlenen 'Kafes' operasyonu ile Avusturalya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini Hakan Ayık'ın (Reis) yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü 'Comanchero' çökertildi. operasyonlar sonucunda 37 şüpheli şahıs yakalandı" dedi.Comancheros, kuzey ve orta New Mexico'da, New Mexico ve Batı Teksas'ın kuzeydoğu bölgelerindeki göçebe ovalar kabileleri ile ticaret yaparak hayatlarını değiştiren öncelikle Yeni Meksikalı İspanyol tüccarlarıydı. Comanceros'ların adları, topraklarında ticaret yaptıkları için en iyi müşterileri oldukları için seçildi. Comanche'den deri, hayvancılık ve köleler için mamul mallar, unlar, tütün ve ekmek ticareti yaptınız. Comancheros'un silahlara ve barutlara yeterli erişimi olmadığı için bunları Comanche'ye ne kadar ticarette bulundukları konusunda anlaşmazlık var.