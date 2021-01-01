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Clippers da DeMar DeRozan'ı istiyor!

LA Clippers'ın, serbest oyuncu döneminde San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan için beş takımın bulunduğu imza yarışına katılabileceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers'ın, serbest oyuncu döneminde San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan için beş takımın bulunduğu imza yarışına katılabileceği bildirildi.

DeRozan'ın serbest oyuncu döneminde en çok istenen oyuncular arasında olması bekleniyor ve birkaç takım, veteran yıldızla anlaşmak istiyor.

ESPN'den Marc J. Spears'a göre Clippers, DeRozan için teklif savaşına katılacak takımlar arasında yer alacak. Diğer takımlar ise New York Knicks, Chicago Bulls, Los Angeles Lakers ve şu anki takımı Spurs olarak geçiyor.

Los Angeles'lı olan DeRozan'ın, serbest oyuncu dönemini memleketine dönerek Lakers veya Clippers forması giymek adına bir fırsat olarak görebileceği düşünülüyor.

DeMar, geçtiğimiz sezon Spurs ile 27.7 milyon dolar kazanmıştı.


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