Cleveland, Kevin Porter Jr.'ı Houston'a takas etti!

Cleveland Cavaliers'ın, forvet oyuncusu Kevin Porter Jr.'ı Houston Rockets'a takas ettiği bildirildi.



Rockets'ın bunun karşılığında Cavs'e, gelecekte korumalı olan bir ikinci tur Draft hakkı gönderdiği açıklandı.



Kişisel nedenlerden dolayı bu sezon oynamamış olan Porter'ın, soyunma dolabının yeni gelen oyuncu Taurean Prince'a verilmesinin ardından, 15 Ocak'ta takım içinde bir tartışma çıkardığı rapor edilmişti.



Bu tartışmada Porter'ın etrafa bağırdığı, elindeki yiyeceğini fırlattığı ve hatta genel menajer Koby Altman ile yüz yüze geldiği de iddia edilmişti.



Cavs başantrenörü J.B. Bickerstaff, takasla ilgili "Hepimiz Kevin'in başarılı olduğunu görmek isteriz ve ben hala öyle istiyorum. Bu yüzden gelecekte onun için ne olursa olsun, umarım en iyisi olur." şeklinde konuştu.



20 yaşındaki Porter, geçtiğimiz sezon Cavaliers için sadece 50 maçta forma giymiş ve 10.0 sayı, 3.2 ribaund ve 2.2 asist ortalamaları yakalamıştı.



