Haber Tarihi: 22 Ağustos 2024 14:41 - Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2024 14:41

Çiçek Aşısı ve Su Çiçeği Aşısı Aynı mı?

Çiçek aşısı ve su çiçeği aşısı, isimleri benzer olduğu için karıştırılabilen iki farklı aşıdır. Ancak bu iki aşının farklı hastalıkları önlemeye yönelik olduğu ve birbirinden tamamen farklı özelliklere sahip olduğu bilinmelidir.

Çiçek Aşısı ve Su Çiçeği Aşısı Aynı mı?
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Çiçek Aşısı Nedir?

Çiçek aşısı, tarihte büyük yıkıma yol açan çiçek hastalığına karşı geliştirilen bir aşıdır. Çiçek hastalığı, variola virüsünün neden olduğu, yüksek ateş ve ciltte yaralara yol açan son derece bulaşıcı ve ölümcül bir hastalıktı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 1980 yılında çiçek hastalığının dünya genelinde tamamen yok edildiğini ilan etti. Bu başarı, çiçek aşısının kitlesel kullanımı sayesinde elde edilmiştir. Günümüzde çiçek aşısı, hastalığın eradikasyonu nedeniyle rutin olarak uygulanmamaktadır.

Su Çiçeği Aşısı Nedir?

Su çiçeği aşısı ise varicella-zoster virüsünün neden olduğu su çiçeği hastalığına karşı koruma sağlayan bir aşıdır. Su çiçeği, genellikle çocuklarda görülen, ciltte kaşıntılı döküntüler ve kabarcıklarla seyreden bir hastalıktır. Su çiçeği genellikle hafif seyretse de, bazı vakalarda ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Bu nedenle su çiçeği aşısı, özellikle çocukluk döneminde rutin olarak uygulanan aşılar arasında yer almaktadır.

Çiçek Aşısı ve Su Çiçeği Aşısı Farklıdır

Çiçek aşısı ve su çiçeği aşısı, farklı virüslere karşı geliştirilen, farklı hastalıkları önlemeye yönelik aşılardır. Çiçek aşısı, artık rutin olarak uygulanmayan bir aşı iken, su çiçeği aşısı hala yaygın olarak kullanılan bir koruyucu önlemdir.

Çiçek aşısı ile su çiçeği aşısı arasındaki bu temel farklar, her iki aşının aynı olmadığını açıkça göstermektedir. Bu nedenle, aşı yaptırırken doktorunuzla hangi aşının gerekli olduğu konusunda mutlaka danışmalısınız.







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