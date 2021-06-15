Christoph Daum'dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe'de teknik kadam arayışları sürerken, Christoph Daum iddiası zaman zaman sosyal medyada yer alıyor. Bu iddialar üzerine Christoph Daum açıklama yaptı.



Daum, "Dürüstçe ve açık söyleyeyim, Başkan Ali Koç veya herhangi bir yönetici ile bağlantım olmadı." açıklamasını yaptı.



67 yaşındaki Alman teknik adam ayrıca "Fenerbahçe ve taraftarlar için başarılı bir gelecek diliyorum. Şu anda EURO 2020 için bazı medya organları için yorumculuk yapıyorum." dedi.



