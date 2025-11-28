Chelsea'ye Palmer'den müjdeli haber!

Chelsea'ye sakatlığı bulunan Cole Palmer'den müjdeli haber geldi.
İngiliz ekibinin teknik direktörü Enzo Maresca, evde ayak parmağından sakatlanmasının ardından Burnley ve Barcelona maçlarını kaçıran Palmer'in pazar günkü Arsenal maçında forma giyebileceğini söyledi.
Premier Lig'de Chelsea, pazar günü sahasında Arsenal ile karşı karşıya gelecek.
Chelsea'de bu sezon yaşadığı sakatlıklarla dikkat çeken Palmer, çıktığı 4 maçta 2 gol attı.
