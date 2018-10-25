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Chelsea, Ruben Loftus Cheek ile 3'te 3 yaptı!

Chelsea, Ruben Loftus Cheek'in hat-trick yaptığı maçta BATE Borisov'u 3-1 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com
Chelsea, Ruben Loftus Cheek ile 3'te 3 yaptı!
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25 Ekim 2018 23:55
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Chelsea ile BATE Borisov karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'te oynanan mücadeleyi ev sahibi Chelsea, 3-1 kazandı.

Chelsea, ilk yarıyı 2 ve 8. dakikalarda Ruben Loftus Cheek'in attığı gollerle 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda bir kez daha sahneye çıkan Ruben Loftus Cheek, 53. dakikada hat-trick yaptı.

Bate Borisov'un tek golü 79. dakikada Aleksey Rios'tan geldi.

Ruben Loftus-Cheek, Didier Drogba'dan sonra Avrupa'da hat-trick yapan ilk Chelsea oyuncusu oldu. Son olarak Drogba, 2006'da hat-trick yapmıştı.

Chelsea, bu galibiyetle birlikte 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a yükseltti. BATE Borisov ise 3 puanda kaldı. Chelsea ile BATE, bir sonraki maçını Beyaz Rusya'da oynayacaklar.

Öte yandan, grubun diğer maçında Macaristan ekibi Mol Vidi, PAOK'u Yunanistan'da 2-0 mağlup etti.

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