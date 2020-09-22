CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 maç, koronavirüs nedeniyle iptal edildi

Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası CEV Şampiyonlar Ligi'nin ilk turundaki 5 maç, pozitif sonuçlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri sebebiyle iptal edildi.
Avrupa Voleybol Konfederasyonundan (CEV) yapılan açıklamaya göre, bazı oyuncularının Kovid-19'a yakalandığı tespit edilen Mladost Zagreb, Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 4 karşılaşmadan çekilmek zorunda kaldı. Grupta 2. tura çıkacak ekip, Erzeni Shijakut ile Fino Kaposvar arasındaki 2 maçın ardından belli olacak.
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi ilk turunda Allianz MTV Stuttgart ile karşılaşacak Minchanka Minsk de aynı durumu yaşadı. Hükmen galip ilan edilen Allianz MTV Stuttgart tur atladı.
Avrupa Voleybol Konfederasyonundan (CEV) yapılan açıklamaya göre, bazı oyuncularının Kovid-19'a yakalandığı tespit edilen Mladost Zagreb, Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 4 karşılaşmadan çekilmek zorunda kaldı. Grupta 2. tura çıkacak ekip, Erzeni Shijakut ile Fino Kaposvar arasındaki 2 maçın ardından belli olacak.
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi ilk turunda Allianz MTV Stuttgart ile karşılaşacak Minchanka Minsk de aynı durumu yaşadı. Hükmen galip ilan edilen Allianz MTV Stuttgart tur atladı.