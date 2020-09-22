CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 maç, koronavirüs nedeniyle iptal edildi

CEV Şampiyonlar Ligi'nin ilk turundaki 5 maç, pozitif sonuçlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri sebebiyle iptal edildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 maç, koronavirüs nedeniyle iptal edildi
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22 Eylül 2020 21:12
Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası CEV Şampiyonlar Ligi'nin ilk turundaki 5 maç, pozitif sonuçlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri sebebiyle iptal edildi.

Avrupa Voleybol Konfederasyonundan (CEV) yapılan açıklamaya göre, bazı oyuncularının Kovid-19'a yakalandığı tespit edilen Mladost Zagreb, Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 4 karşılaşmadan çekilmek zorunda kaldı. Grupta 2. tura çıkacak ekip, Erzeni Shijakut ile Fino Kaposvar arasındaki 2 maçın ardından belli olacak.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi ilk turunda Allianz MTV Stuttgart ile karşılaşacak Minchanka Minsk de aynı durumu yaşadı. Hükmen galip ilan edilen Allianz MTV Stuttgart tur atladı.

 


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