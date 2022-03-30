CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Türk derbisi

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final turu ilk maçında 31 Mart Perşembe günü VakıfBank, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Abone Ol
CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Türk derbisi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mart 2022 13:30
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final turunda VakıfBank ile Fenerbahçe Opet 31 Mart Perşembe günü ilk maçta karşı karşıya gelecek.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak Türk derbisi saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşmanın rövanşı 6 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Eşleşmede rakibine üstünlük sağlayacak takım, yarı final turunu maç yapmadan geçen İtalyan ekibi Carraro Imoco Conegliano ile finalde karşılaşacak.

 

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.