  •  
    Üzerine para verdi ve eski takımına döndü!..
  •  
    Orkan geri mi dönecek? Beşiktaş'tan açıklama!..
  •  
    Transferde geri sayım; HER AN açıklanabilir!..
  •  
    Fenerbahçe'nin teklifine Skrtel'den FLAŞ bir yanıt
  •  
    'Galatasaray isterse, hemen transfer olurum'

Cenk Tosun süre alamadı, Everton kazandı

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Everton evinde Bournemouth'u 2-0 mağlup ederek 2 maç sonra galibiyetle tanıştı.

Kaynak: Sporx.com
Cenk Tosun süre alamadı, Everton kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Ocak 2019 19:09
Everton - Bournemouth maçında kazanan, 2-0'lık skorla Everton oldu. İngiltere Premier Lig'in 22. haftasındaki karşılaşma, Goodison Park'ta oynandı.

Everton'a galibiyeti getiren goller, 61. dakikada Digne'nin asistinde Zouma ile 90+5. dakikada Calvert-Lewin'den geldi. Digne son 8 haftada 2 gol ve 3 asistlik bir performansa ulaşarak takımına ciddi bir katkıda bulundu.

Ev sahibi ekipte milli oyuncumuz Cenk Tosun, yedek kulübesinde başladığı mücadelede süre alamadı.

Everton, 2 maçın ardından kazandı ve 30 puana yükseldi. Bournemouth'un galibiyet hasreti ise 4 maça çıkarken, 27 puanda kaldılar.

Premier Lig'in 23. haftasında Everton deplasmanda Southampton ile karşılaşacakken, Bournemouth evinde West Ham'ı konuk edecek.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için