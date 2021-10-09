Cengiz Ünder: "Umudumuzu koruyoruz"

A Milli Takımımızın Norveç ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Cengiz Ünder açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Cengiz Ünder: 'Umudumuzu koruyoruz'
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09 Ekim 2021 00:47
A Milli Takımımızda Cengiz Ünder, Norveç ile 1-1 berabere kaldığımız maçın sonrasında konuştu.

1 gol daha atma şansını kaçırdıklarını belirten Cengiz, "Oyuna gerçekten iyi başladık. Ancak rakibimiz güçlü bir şekilde geri döndü ve biz de geride beklemek zorunda kaldık. Şansımız vardı, 1 gol daha atabilirdik ama atamadık. Yine de önümüzde 3 maç var ve umudumuzu koruyoruz. Henüz hiçbir şey bitmiş değil." dedi.


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