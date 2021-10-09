Cengiz Ünder: 'Umudumuzu koruyoruz'

A Milli Takımımızda Cengiz Ünder, Norveç ile 1-1 berabere kaldığımız maçın sonrasında konuştu.



1 gol daha atma şansını kaçırdıklarını belirten Cengiz, "Oyuna gerçekten iyi başladık. Ancak rakibimiz güçlü bir şekilde geri döndü ve biz de geride beklemek zorunda kaldık. Şansımız vardı, 1 gol daha atabilirdik ama atamadık. Yine de önümüzde 3 maç var ve umudumuzu koruyoruz. Henüz hiçbir şey bitmiş değil." dedi.



