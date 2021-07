Celta Vigo Okay ve Emre için teklif bekliyor

La Liga ekiplerinden Celta Vigo, iki Türk temsilcimiz Okay Yokuşlu ve Emre Mor için teklif bekliyor.



İspanyol basınından ElDesmarque, Celta Vigo'nun kadrosuna yeni isimler katabilmek için bazı isimlerin takımdan ayrılmasını beklediğini belirterek bu isimlerin başında Emre Mor ve Okay Yokuşlu'nun geldiğini aktardı.



Yeni anlaşılan oyunculara imza attırmak için Okay ve Emre'nin ayrılığını bekleyen Celta Vigo'nun tekliflere açık olduğu kaydedildi.



Okay Yokuşlu geçen sezonun devre arasında West Bromwich Albion'a kiralanmış ancak takımının küme düşmesine engel olamamıştı.



Emre Mor, 2019/20 sezonunda önce Galatasaray'a ardından Olympiakos'a kiralık olarak transfer olmuştu. Emre Mor, geçtiğimiz sezon sezon La Liga'da oynadığı 11 maçta 498 dakika süre buldu ve skora katkı sağlayamadı.