17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
2-3
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
6-0
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
4-0
17 Kasım
Malta-Polonya
2-3
17 Kasım
Almanya-Slovakya
6-0
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
1-0

Çekya, Cebelitarık'a gol olup yağdı!

2026 Dünya Kupası Elemeleri L Grubu son hafta maçında Çekya, sahasında Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
2026 Dünya Kupası Elemeleri L Grubu son hafta maçında Çekya, sahasında Cebelitarık'ı konuk etti.

Andruv Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Çekya, 6-0 kazandı.

Karşılaşmada Çekya'nın gollerini 5. dakikada David Doudera, 18. dakikada Tomas Chory, 32. dakikada Vladimir Coufal, 39. dakikada Adam Karabec, 44. dakikada Tomas Soucek ve 51. dakikada Robin Hranac attı.

Grubu daha önce ikinci bitirmeyi garantileyen Çekya, play-off etabında mücadele edecek.
