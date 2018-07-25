Çaykur Rizespor'da flaş ayrılık

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kemal Yardımcı,dedi.Yardımcı, yaptığı açıklamada, Leonard Kweuke'nin uzun yıllar kulübe hizmet ettiğini son yıllarda yaşadığı talihsiz sakatlıklar ve olaylar nedeniyle performansında iniş çıkışlar yaşadığına dikkat çekti.Kweuke'nin kulüp için önemli bir isim olduğuna vurgu yapan Yardımcı,diye konuştu.Futbolcu ve temsilcileri ile görüşmelerin yapıldığına değinen Yardımcı,ifadelerini kullandı.Yardımcı, transfer çalışmalarında ise görüşmelerin devam ettiğinin altını çizerek, Osmanlıspor Kulübü yöneticileri ile Musa Çağıran ve Umar Aminu'nun kiralık olarak transferi için anlaştıklarını, futbolcularla son bir görüşme yapılmasının ardından resmiyete dökmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.