Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Muhtemel 11

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Çaykur Rizepsor - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.Trabzonspor ile Çaykur Rizespor'un karşı karşıya geldikleri sezonun ilk yarısındaki maçı bordo mavili ekip 2-1 kazanmıştı.Çaykur Rizespor'da sakatlığı bulunan Godfred Donsah ve Zafer Görgen ile kırmızı kart cezalısı kaleci Gökhan Akkan kadroda yer alamayacak. Geride kalan hafta sağlık sorunları nedeniyle kadroda bulunmayan Konrad Michalak ve Alexander Soderlund'un ise teknik direktör Bülent Uygun'un görev vermesi halinde oynayabilecekleri aktarıldı.Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme, Benik Afobe ile uzun süreli sakatlıktan çıkarak takımla çalışmalara başlayan Abdülkadir Ömür ve Anders Trondsen'in kadroda yer alması beklenmiyor.Uğurcan, Hüseyin, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Ekuban, Bakasetas, Yusuf, DjaninyTarık, Moroziuk, Talbi, Meriah, Melnjak, Dokovic, Tunay, Doğan Erdoğan, Sabo, Fernando, SamudioÇaykur Rizespor'da Tunay Torun, Yasin Meriah, Eric Sabo, Fernando Andrade ve Damjan Dokoviç, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde, 35. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor mücadelesinde görev alamayacak.Trabzonspor, dış sahada bu sezon tek yenilgi yaşarken, 166 gündür kaybetmiyor.Ligdeki tek deplasman mağlubiyetini 25 Ekim 2020 tarihinde Fenerbahçe karşısında 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra 13 dış saha maçında rakiplerine boyun eğmedi.Trabzonspor, söz konusu 13 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı.Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Rize'de oynanacak maçla ligde 40. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında geride kalan 39 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 26-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 83 gole, Çaykur Rizespor 32 golle karşılık verebildi.Bordo-mavililer, Rize deplasmanında ise oynadığı 19 maçın 9'unu kazandı. 6 karşılaşma beraberlikle sona ererken, 4 maç da ev sahibi takımın üstünlüğüyle sonuçlandı.Trabzonspor, Rize'de oynadığı son 3 deplasman maçını da kazanmayı başardı.İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor, 2-1 galip gelmişti.Trabzonspor'da, forvet oyuncuları ligin ikinci yarısında beklentinin altında kaldı.Ligin ikinci yarısında oynanan 12 haftada Caleb Ekuban ve Djaniny Semedo 2'şer, Nwakaeme ise 1 gol kaydederek takıma beklenen katkıyı sağlayamadı.Ekuban, ikinci yarıda sadece 4-1 kazanılan MKE Ankaragücü maçında 2 gol atarken, Djaniny ise yine MKE Ankaragücü'ne karşı ve deplasmanda 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçında birer kez rakip fileleri havalandırdı.Ligde 9 maçtır gol hasreti yaşayan Nwakaeme ise ikinci yarıdaki tek golünü deplasmanda 2-0 kazanılan Yeni Malatyaspor maçında kaydetti.Bordo-mavili takımın 3 forvet oyuncusu, ikinci yarıda atılan 15 golün 5'ini üretti.Bu sezon Ekuban 8, Nwakaeme 6, Djaniny ise 5 gol atarken, bu 3 oyuncu Karadeniz ekibine ligde toplam 19 gollük katkı sağladı.