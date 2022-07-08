Çaykur Rizespor'dan orta sahaya takviye!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, orta saha oyuncusu Benhur Keser ile 4 yıllık anlaşma imzaladı.



Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki oyuncunun transferi için Kocaelispor ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.



Futbolcunun, kendisini 4 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan imzayı attığının vurgulandığı açıklamada, "Benhur Keser'e 'hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.





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