Cavani'nin menajeri İstanbul'da!

Listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren Fenerbahçe, gündemine dünyaca ünlü bir santrforu aldı. Nokta atışı bir hücum oyuncusuyla kadrosunu güçlendirmek için arayışını sürdüren sarı-lacivertliler için Brezilya'da müthiş bir iddia ortaya atıldı.



Sabah Gazetesi'nin haberine göre; bonservisi elinde olan Uruguaylı golcü Edinson Cavani'nin abisi ve menajeri Walter Guglielmone, İstanbul'da Fenerbahçeli yöneticilerle masaya oturdu.



Haberde, 35 yaşındaki Cavani'nin, menajerinin Fenerbahçe için vereceği olumlu haberi beklediği kaydedildi. Bonservisi elinde olan Uruguaylı yıldızı ikna etmek için yıllık maaşın yanında imza parası formülü geliştirilecek.



Uruguay'ın Danubio U19 takımında yetişen Cavani, 2006 yılında A Takım'a yükseldi. 1 yıllık performansıyla kısa sürede dikkat çekmeyi başaran Edinson Cavani, 5 milyon euro'ya İtalyan ekibi Palermo'ya transfer oldu.



Yükselen grafiğini sürdüren yıldız santrfor, 2011 yılında 12 milyon euro ödenerek Napoli'nin yolunu tuttu. Burada yıldızını iyice parlatan Cavani, 64.50 milyon euro bonservis bedeliyle Fransız devi PSG'nin kadrosuna katıldı.



7 yıl boyunca PSG forması giyen golcü oyuncu, 2020 yılında bedelsiz olarak Premier Lig ekibi Manchester United'e geldi. 2 yıl İngiliz temsilcisinde boy gösteren Cavani, sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kaldı.



Santrfor mevkiinde oynayan 35 yaşındaki futbolcu, hücumun her iki kanadında da görev yapabiliyor. Uruguaylı futbolcu, ülkesinin milli takımında 133 maçta forma giydi ve 58 gol kaydetti.



Futbol kariyerinde toplam 614 maçta forma giyen Cavani, 360 gol ve 72 asistle oynadı. Edinson Cavani'nin güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.







