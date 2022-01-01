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Cavaliers, Tacko Fall'u serbest bıraktı

Cleveland Cavaliers'ın iki yönlü sözleşmeli oyuncusu Tacko Fall'u serbest bıraktığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers'ın iki yönlü sözleşmeli oyuncusu Tacko Fall'u serbest bıraktığı bildirildi.

Cavs'in, Fall'un yerine oyun kurucu Brandon Goodwin'i kadrosuna katacağı belirtildi. Goodwin şu anda Cleveland ile 10 günlük bir kontrata sahip.

Bu sezon Cavaliers formasıyla 11 maçta toplamda 59 dakika forma giyen Fall, NBA kariyerinin ilk iki sezonunu Boston Celtics ile çift yönlü kontratlar yaparak geçirmişti.

Goodwin ise, üç yıllık kariyerinde Denver Nuggets ve Atlanta Hawks formaları giymişti. Cleveland ile oynadığı üç maçta Goodwin, maç başına 22.7 dakikada 7.3 sayı, 4.7 asist ve 3.7 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

Cavs, Collin Sexton ve Ricky Rubio'yu diz sakatlıkları nedeniyle kaybettikten sonra Darius Garland'ın arkasında, point guard rotasyonunda derinlik arayışındaydı ve bu sebeple Rajon Rondo'yu kadrosuna katmıştı.


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