Cassano: 'En iyi teknik direktör Prandelli'

Sezon başında futbolu bıraktığını açıklayan, İtalya basınına önemli açıklamalarda bulundu."Birlikte çalıştığın en iyi teknik direktör kimdi" sorusunu yanıtlayan Cassano, "En iyisi Prandelli. Şu anda çalışmıyor olması tam bir skandal" ifadelerini kullandı.Gonzalo Higuain'e övgülerde bulunan Cassano, "Ronaldo ve Dzeko iyi oyuncular ama bence dünyanın en iyi forveti Gonzalo Higuain." dedi.Kariyerinde potansiyelini tam anlamıyla sahaya koyamadığını vurgulayan Antonio Cassano, "Şu andaki tutumum, 10 yıl önce olsaydı çok daha iyi bir futbolcu olurdum. Potansiyelimin sadece yüzde 30-40'ını sahaya koydum" şeklinde konuştu.