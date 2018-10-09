Cassano: 'En iyi teknik direktör Prandelli'

Sezon başında futbolu bıraktığını açıklayan Antonio Cassano, İtalya basınına önemli açıklamalarda bulundu.
"TAM BİR SKANDAL"
"Birlikte çalıştığın en iyi teknik direktör kimdi" sorusunu yanıtlayan Cassano, "En iyisi Prandelli. Şu anda çalışmıyor olması tam bir skandal" ifadelerini kullandı.
"EN İYİ FORVET..."
Gonzalo Higuain'e övgülerde bulunan Cassano, "Ronaldo ve Dzeko iyi oyuncular ama bence dünyanın en iyi forveti Gonzalo Higuain." dedi.
"10 YIL ÖNCE OLSAYDI..."
Kariyerinde potansiyelini tam anlamıyla sahaya koyamadığını vurgulayan Antonio Cassano, "Şu andaki tutumum, 10 yıl önce olsaydı çok daha iyi bir futbolcu olurdum. Potansiyelimin sadece yüzde 30-40'ını sahaya koydum" şeklinde konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
"TAM BİR SKANDAL"
"Birlikte çalıştığın en iyi teknik direktör kimdi" sorusunu yanıtlayan Cassano, "En iyisi Prandelli. Şu anda çalışmıyor olması tam bir skandal" ifadelerini kullandı.
"EN İYİ FORVET..."
Gonzalo Higuain'e övgülerde bulunan Cassano, "Ronaldo ve Dzeko iyi oyuncular ama bence dünyanın en iyi forveti Gonzalo Higuain." dedi.
"10 YIL ÖNCE OLSAYDI..."
Kariyerinde potansiyelini tam anlamıyla sahaya koyamadığını vurgulayan Antonio Cassano, "Şu andaki tutumum, 10 yıl önce olsaydı çok daha iyi bir futbolcu olurdum. Potansiyelimin sadece yüzde 30-40'ını sahaya koydum" şeklinde konuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın