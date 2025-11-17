17 Kasım
Carlo Ancelotti'den Neymar için Dünya Kupası açıklaması!

Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Carlo Ancellotti, Neymar'ın Dünya Kupası kadrosuna çağrılma ihtimali hakkında konuştu.

calendar 17 Kasım 2025 18:49 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2025 18:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Carlo Ancelotti'den Neymar için Dünya Kupası açıklaması!
Brezilya Millî Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Santos'ta forma giyen Neymar hakkında konuştu.

Tunus ile oynanacak hazırlık maçı öncesi konuşan Ancelotti, tecrübeli yıldızın yeniden değerlendirileceğini belirtti.

"NEYMAR, OYUNCU LİSTEMİZDE"

İtalyan teknik adam, "Neymar, Dünya Kupası'na gidebilecek oyuncu listemizde. Şimdi önünde son listeye girebilmesi için altı ay var. Onu da diğer oyuncuları da izleyeceğiz ve mümkün olan en iyi kadroyu kurmaya çalışacağız" dedi.


33 yaşındaki yıldızın fiziksel durumuna değinen Ancelotti, "Sakatlığını atlattı. Önünde altı aylık bir süreç var. Brezilya Ligi bittiğinde kısa bir tatil yapacak ve yeni sezon başladığında hem kalitesini hem de fiziksel seviyesini gösterme fırsatı bulacak." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Santos ile 24 karşılaşmada forma giyen Brezilyalı yıldız, 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Neymar'ın 2026 Dünya Kupası'nda olup olmayacağı taraftarlar tarafından merakla bekleniyor.

