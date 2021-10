Carles Puyol: 'Xavi bir gün Barcelona'yı çalıştıracak'

Barcelona'nın efsane kaptanlarından Carles Puyol, Katalan ekibinin son dönemdeki performansını değerlendirdi.



Takıma inandığını söyleyen Puyol, "Eğer Barcelona'da forma giyiyorsanız beklenti her zaman yüksektir. El Clasico dengeli bir maç oldu. Tarihteki en iyi futbolcuyu kaybettik ve yeni bir şey inşa etmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.



"OYUNCULAR HER ŞEYİNİ VERMEK ZORUNDA"



Oyuncuların mücadele etmesi gerektiğini söyleyen İspanyol futbol insanı, "Kupa kazanmak için oyuncular mücadele etmek ve her şeylerini vermek zorunda." şeklinde konuştu.



Oyuncuların ıslıklanması doğru bulmadığını söyleyen Puyol, "Ben de bir kupa kazanmadan 5 yıl geçirdim. Kötü tecrübelerden de bir şeyler öğreniyoruz. Oyuncuların ıslıklanması doğru bir şey değil" şeklinde görüş bildirdi.



"XAVI BİR GÜN MUTLAKA BARCELONA'YI ÇALIŞTIRACAK"



Barcelona'da tartışılan ve Real Madrid maçı sonrası saldırıya uğrayan Koeman'ın durumuna değinen Puyol, "Ona yapılanlar doğru değil, bunları doğru bulmuyorum. Bu insanlar önemsenmeyi hak etmiyorlar. Benim de arabama çarpmışlardı" dedi.



Eski takım arkadaşı Xavi Hernandez'in bir gün mutlaka Barcelona'da teknik direktörlük yapacağını söyleyen 43 yaşındaki futbol insanı, "Xavi benim en iyi ilişkiye sahip olduğum eski takım arkadaşlarımdan birisidir. Onunla yazın konuştum. Xavi, Barcelona'nın teknik direktörü olmak istediğini hiçbir zaman gizlemedi, ve bir gün ona böyle bir fırsatın verileceğinden eminim" ifadelerini kullandı.





