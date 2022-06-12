Canlı yayında açıkladı: 'F.Bahçe ve Beşiktaş'tan teklif var'

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, A Spor canlı yayınında transferler ile ilgili açıklamalar yaptı.



Genel bir değerlendirme yapan Özgökçen, "Lig bitmeden scout ekibimizi Avrupa'ya gönderdik. Bize bir rapor sundular. Lig sonuçlanmadan bu rapor geldi. Bu raporu hocamız ve yönetimimizle paylaşıp transferleri bitirdik. Avrupa kupaları da başlıyor. Öncü davranmak ve futbolcuları kampa yetiştirmek zorundayız diye düşündük. 5 transferle eksik bölgeleri tamamladığımızı düşünüyoruz." dedi.



Forvet transferi yapacaklarını söyleyen Özgökçen, "Geçen sene eksikliğini yaşadık; forvet noktasında çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Scout ve hoca ekibimizin bir çalışması var. Maddi açıdan da değerlendirme yapmak zorundayız. Kısa süre içerisinde bu transfer de kesinleşir. Santrforumuz, kuvvetle muhtemel yabancı olacak." açıklamasını yaptı.



"BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ, F.BAHÇE'DEN GAYRIRESMİ TEKLİF"



Abdülkerim Bardakçı için de konuşan Özgökçen, "Abdülkerim Bardakçı için resmi teklifler var. Bu teklifleri değerlendirirken Konyaspor'un menfaatlerini en üst düzeyde savunmak zorundayız. Daha sonra futbolcu arkadaşımızın isteklerine önem veriyoruz. Bu iki uyuşum sağlandığı zaman transfere onay veriyoruz. Şu an değerlendirme aşamasındayız." dedi.



Sözlerini sürdüren Konyaspor Başkanı, "Beşiktaş'tan resmi teklif aldık. Fenerbahçe, gayriresmi diyelim, görüşmelerimiz var. Resmi teklif yapılıp yapılmaması noktasında inisiyatif tabii ki Fenerbahçe kulübünde. Değerlendirmelerimizi yapacağız. Şu anda kesinleşmiş bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullandı.



Özgökçen, "Şu anda hiçbir teklif Konyaspor'u tatmin edici noktada değil. Bu teklifler geldiği zaman yine bir değerlendirme yapacağız. Abdülkerim, Konyaspor'un menfaatlerini ön plana alıyor. Teklifler düzeltildiği takdirde bir değerlendirme daha yaparız." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.



"HADZIAHMETOVIC'E TEKLİFLER VAR"



Konyaspor'un Başkanı, "Amir Hadziahmetovic için de yurt dışından gayrıresmi transfer teklifleri geldi." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.





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