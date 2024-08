CANLI YAYIN : Lille Fenerbahçe izle

LILLE FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri.UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında ilk maçında bu akşam Fransa'nın Lille takımına konuk olacak Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho rakibi detaylı şekilde analiz etti ve öğrencilerine son uyarılarını yaptı. Sarı-Lacivertliler, sakatlığı bulunan Fred'in yokluğunda daha farklı bir oyun anlayışıyla sahada olacak. Mourinho, rakibin merkezinin problemli olduğunu ve zayıf yönlerinin orta saha olduğunu vurguladı. Hücum varyasyonları üzerinde özellikle duran Portekizli teknik adam, birçok atağı Tadic'in merkeze kaymasıyla orta alandan gerçekleştirmeyi planlıyor.Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa Ligue 1 temsilcisi Lille ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadeleler öncesi Lille Başkanı Olivier Letang, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu kritik mücadele önce Lille Başkanı Olivier Letang, yeni transferleri Aissa Mandi'nin imza töreninde açıklamalarda bulundu. Letang, stadyuma gelecek seyircilerle ilgili önemli bir karar alındığını ifade etti. Letang, Fenerbahçe maçında, Hainaut Stadyumu'ndaki güvenlik önlemlerinin yetersiz olması sebebiyle 25 bin kişilik kapasitenin yalnızca 12 bininin kullanılacağını açıkladı.Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Lille maçı öncesi basın toplantısında açıklama yaptı. Mert Hakan Yandaş yaptığı açıklamada, "Lille takımı iyi bir takım. Nasıl bir rakiple oynayacağımızı biliyoruz. İyi bir hocamız ve takımımız var. İnşallah yarınki maçı kazanıp Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için elimizden geleni yapacağız." dedi. Tecrübeli orta saha, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Bu tarz takımlarda yeni gelen oyuncularla rekabet artıyor. Benim burada 5. senem. takım için elimden geleni yapıyorum. Takımın içindeki birliktelik bu yönde olduğu için bu rekabet bizi mutlu ediyor. 5 dakikada olsa 90 dakikada olsa Fenerbahçe için elimden geleni yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı. Mert Hakan Yandaş, "Hocamız her oyuncuya aynı mesafede. Bütün takıma karşı çok samimi. Samandıra'daki mutluluğun Fenerbahçe camiasına yansıdığını düşünüyorum. Bu yüzden oradaki ortam bizim için çok önemli." sözlerini sarf etti. "Ne tür bir oyun oynamak istiyorsunuz?" sorusuna tecrübeli oyuncu, "Sahaya çıktığımızda göreceksiniz" diye konuştu.Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. "Önemli bir sakatlığımız var. Fred dışında takımın durumu iyi. 7 tane maç oynadık. Takıma sonradan katılan oyuncular durumlarını iyiye çekiyor. Lugano'dan bu yana çok iyi antrenman yaptık. Yarınki maça hazırız. Türkçe konuşuyor olmayı isterdim ama bazen de anlamadığım için mutlu oluyorum. Çünkü transfer dedikodularını anlamıyorum. Sakat bir oyuncunun yerine diğer oyuncular için fırsat doğar. Her hoca daha fazla ister kadrosunda ama ben sakinim. Tabii ki transfer penceresi kapanana kadar yeni bir oyuncu gelirse ona hoş geldin derim. Elimdeki oyunculara güveniyorum ve en iyisini yapacaklarını biliyorum! Bu benim için ilk defa olmuyor. Tottenham'la da ön eleme oynamıştım. Ama ilk defa Avrupa Şampiyonası döneminde sezonu erken açıyorum. Sezonu erken açtık, resmi maçlar oynuyorsunuz ve Avrupa Şampiyonası'nda oynayan oyuncular parça parça takıma katıldılar. Bu biraz işimizi zorlaştırıyor. Ben bahane sunmam. Bu maç için motiveyiz.Maçı kazanmayı umuyorum. Çok zor bir maç olacak. Lille takımını beğeniyorum. Lugano maçı sonrası rakibimizi izleyemeye başladık. Takım olarak hoşuma gitti. Yeni bir hocaları var. Jonathan David dışında ilk günden itibaren birlikte çalışıyorlar. Bizim için de onlar için de zor olacak Bana 'Şampiyonlar Ligi'ni kazanabilir misiniz?' diye sorarsanız, 'İmkansız diye bir şey yoktur.' derim ancak mucizelere de inanmam. Bana 'Avrupa Ligi'ni kazanabilir misiniz?' diye sorarsanız, 'Evet' derim. Ama Avrupa Ligi'nde oynamak yerine Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isterim.UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 273. karşılaşmasına çıkacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 272 müsabakada 109 galibiyet, 108 mağlubiyet yaşarken 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 372 kez havalandırırken kalesinde 388 gol gördü.Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde 37. maçını oynayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 36 karşılaşmada 14 galibiyet, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 54 gol atttı, kalesinde 43 gole engel olamadı.Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fransa'nın Lille takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Hainaut Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.30 başlayacak müsabakayı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını, aynı ülkeden Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak. Mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak. Horatiu Fesnic'in dördüncü hakemliği üstleneceği müsabakada Almanya'dan Christian Dingert VAR, aynı ülkeden Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev alacak. Fenerbahçe, 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano ekibini eledi.: Chevalier, Meunier, Ribeiro, Diakite, Gudmundsson, Andre, Gomes, Zhegrova, Cabella, Haraldsson, David.: Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Mert Hakan, Tadic, Szymanski, Ferdi, Dzeko.Fenerbahçe'nin yeni transferleri Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri, Lille karşısında ilk kez sahada yer alabilir. Lugano maçlarında oynamayan Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri, Jose Mourinho'nun şansı vermesi durumunda sarı-lacivertli formayla sahada ilk kez yer alacak.