Canlı maç izle S Sport, Paris Fenerbahçe Beko maçı izle skor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague play-off üçüncü maçında deplasmanda Fransa'nın Paris Basketbol ile karşılaşacak. Adidas Arena oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak. Mücadele S Sport ve Tuttur'dan canlı yayınlanacak.
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FENERBAHÇE BEKO KAZANIRSA FINAL FOUR'DA
Seride 2-0 önde bulunan Fenerbahçe Beko, bu maçı kazanması durumunda adını Final Four'a yazdıracak. Fransız ekibinin müsabakadan üstün ayrılması halinde ise seri uzayacak.
FENERBAHÇE BEKO BU SEZON PARIS'E KARŞI 4 KEZ KAZANDI
Sarı-lacivertli ekip, seride rakibiyle oynadığı ilk iki maçı 83-78 ve 89-72'lik skorlarla kazandı.Fenerbahçe Beko, normal sezonda ise Paris Basketbol'u deplasmanda 87-83, sahasında da 101-100 mağlup etti.
Fenerbahçe Beko'da son durum:
Fenerbahçe Beko, 22 Nisan Salı günü oynanan Turkish Airlines EuroLeague Playoff serisi ilk karşılaşmasında Paris Basketbol'u 83-78 ile geçti. Ekibimizde Wade Baldwin IV 15, Nigel Hayes-Davis 14 Devon Hall 13 sayı üretti.
Ekibimiz, Playoff serisi ikinci maçında ise 24 Nisan Çarşamba günü konuk ettiği Paris Basketbol'a karşı bu kez 89-72 ile üstünlük kurdu. Fenerbahçe Beko'da Tarık Biberovic 20, Nigel Hayes-Davis 16 sayı buldu.
Fenerbahçe Beko'da Scottie Wilbekin sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Nicolo Melli ve Sertaç Şanlı'nın durumlarına ise maç gününde karar verilecek.
Paris Basketbol'da son durum:
Tiago Splitter tarafından çalıştırılan Paris'in kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Guardlar: TJ Shorts, Maodo Lo, Nadir Hifi, Sebastian Herrera, Yakuba Ouattara
Forvetler: Collin Malcolm, Tyson Ward, Leopold Cavaliere, Daulton Hommes, Bandja Sy, Mikael Jantunen
Pivotlar: Kevarrius Hayes, Leon Kratzer, Mathis Dossou-Yovo
Koç: Tiago Splitter
Paris, son resmi maçına Fransa Kupası finalinde çıktı. Rakibimiz, 26 Nisan Cumartesi günü karşılaştığı Le Mans'ı 91-80 ile geçerek şampiyonluğa ulaştı. Paris cephesinde Nadir Hifi 20, Tyson Ward 13, Mikael Jantunen 12 sayı üretti.