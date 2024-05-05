Canlı maç izle bein Sports 1, Galatasaray Sivasspor maçı izle

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GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA



Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk edecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.



VAR HAKEMİ BU KEZ İTALYA'DAN



RAMS Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. VAR hakemi olarak da İtalyan hakem Simone Sozza görev alacak.



GALATASARAY'DA SON DURUM



Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, ligin geride kalan 34 maçlık bölümünde 30 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 93 puan topladı. Puan cetvelinde 9. sırada yer alan Sivasspor'un ise 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 48 puanı bulunuyor. Galatasaray'da sakatlığı bulunan Dries Mertens'in durumu maç saatinde belli olacak.



SİVASSPOR'DA SON DURUM



Ligin geride kalan bölümünde 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 48 puan topladı. Puan cetvelinde 9. sırada bulunan Sivas temsilcisi, Galatasaray maçından puan ya da puanlar alarak Avrupa kupası hedefini sürdürmeyi planlıyor. Kırmızı-beyazlı ekipte Galatasaray maçı öncesi orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın ve savunmada görev yapan Burak Kapacak'ın sakatlığı bulunuyor.



