Futbol
Basketbol
NBA
İddaa
Sporx TV
Canlı Skor
E-Spor
At Yarışı
Tümü
TRANSFER SAYFASI
SPORX CANLI
İLK 11'İNİ KUR
SÜPER LİG
QUIZ
MİLLİ TAKIM
TV'DE BUGÜN
İSTATİSTİK
CANLI ANLATIM
AT YARIŞI
NBA
RİO2016 ÖZEL SAYFA
ABD Açık
Tenis
Motorsporları
Voleybol
At Yarışı
Diğer Sporlar
Hentbol
İstatistik
Tv'de Bugün
Canlı Anlatım
Medya
Teknoloji
Gizlilik Politikası
Mobil uygulamalar ve m.sporx.com mobil sitesi ile Sporx'i cepten de takip edebilirsiniz. Daha detaylı bilgi için Sporx Mobil sayfasını ziyaret edin.
Spor Haberleri
At Yarışı
CANLI İZLE | 96. Gazi Koşusu
CANLI İZLE | 96. Gazi Koşusu
Türk atçılığının en prestijli mücadelesi 96. Gazi Koşusu'nu takip ediyoruz.
Abone Ol
Tweet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Haziran 2022 16:52
CANLI | TJK TV
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
17:01
Gaziantep Basketbol, Birkan Batuk'u transfer etti
16:56
Marlon transferinde pürüz çıktı
16:52
CANLI İZLE | 96. Gazi Koşusu
16:45
Cristiano Ronaldo, Roma'ya önerildi
16:44
Bursaspor'da kan kaybı devam ediyor
16:27
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Hollanda'da 9. oldu
16:22
Kenya Rallisi'nde zafer Rovanpera'nın
16:18
Modern Pentatlon Dünya Kupası Finali sona erdi!
16:16
Türkiye Süpermoto Şampiyonası'nın 1. ayağı İzmir'de yapıldı
16:14
Başkent, yıllar sonra kürek yarışına ev sahipliği yaptı
16:09
Down Atletizm Milli Takımı, yurda döndü!
16:07
Ahmet Ağaoğlu'ndan Cavani açıklaması
16:00
İstanbul Turkcell Granfondo Yol Bisiklet Yarışı kazananları belli oldu
15:57
Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları başlıyor!
15:50
Uluslararası Meis-Kaş Yüzme Yarışı yapıldı
15:42
Alex Teixeira'yı analiz ettiler: 'Geriye gitme sebebi...'
15:36
Beşiktaş, Onyekuru ile anlaştı, sıra kulübünde
15:30
Akdeniz Oyunları'nda ilk madalya geldi
15:17
Konyaspor'da hazırlıkların ilk etabı tamam!
15:14
Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı tamamlandı
15:12
Tokat'ta off-road yarışları düzenlendi
15:04
Beşiktaş'ın istediği Jovic'in yeni rotası!
15:00
2 bin bisikletçi savaş mağduru çocuklar için pedal çevirdi
14:56
Yeni Malatyaspor'da yeni başkan Aziz Ayboğa!
14:53
Edirne'de "Selimiye Farkındalık Koşusu" düzenlendi
14:45
Geleneksel Okçuluk Türkiye Şampiyonası sürüyor!
14:40
Tenis klasiği Wimbledon tartışmaların gölgesinde başlıyor
14:35
Kayhan Özer'in hedefi altın madalya
14:34
Verona'dan Mert Çetin kararı!
14:20
Çim Hokeyi Milli Takımı gözünü Avrupa şampiyonluğuna çevirdi
14:15
Kas hastası sporcunun hedefi Boccia Milli Takım'ında kalıcı olmak
14:12
Galatasaray'da son golcü adayı: Joao Pedro
14:12
Denize inmenin ilk yolu optimist sınıfından geçiyor
14:10
İtalyanlar yazdı; Abdülkadir Ömür'ü Roma istiyor!
14:07
70 yaşındaki judocu hayatını spora adadı
14:03
Galatasaray'da Morgan Sanson sesleri!
13:45
Okan Buruk'tan iki isme veto!
13:41
Milli judocular, Akdeniz Oyunları'na hazır
13:33
Beşiktaş'ın gizli planı ortaya çıktı!
13:32
McLaughlin, kendisine ait rekoru geliştirdi
13:25
Milli güreşçiler, İtalya'da madalya mücadelesi verecek
13:22
Galatasaray'da Luyindama bekleyişi!
13:14
Başakşehir'de gündem Aytaç Kara
12:56
Abdülkerim transferinde Okan Buruk etkisi
12:46
Kral imzayı atıyor! Beşiktaş ve Trabzonspor derken...
12:42
Suat Kaya: "Okan Hoca, başarılı olacaktır"
12:38
Galatasaray'dan orta sahaya dünya yıldızı!
12:35
Fenerbahçe'de duran toplar artık Lincoln'ün!
12:19
Fenerbahçe'de Dzyuba ile son görüşme
12:05
Beşiktaş'a transferde sürpriz öneri; Mario Balotelli!
12:02
Fenerbahçe Beko'dan flaş transfer
11:54
Galatasaray için bir 'Umut' daha var!
11:54
Güven Yalçın: "Kararımı bir hafta içinde vereceğim"
11:44
Galatasaray'da yerli dengesi bozuldu!
11:35
Uğurcan Çakır için 17 milyon euro!
11:31
Beşiktaş'ın Kaan Ayhan teklifi!
11:16
Gürcan Bilgiç: "Dolu dolu bir sezon bizi bekliyor"
11:05
Muleka, Beşiktaş için geliyor!
10:46
Kim Min-Jae'ye 23 milyon euro!
10:43
Trabzonspor'da transfer haftası
AVRUPA'DAN FUTBOL
Cristiano Ronaldo, Roma'ya önerildi
Acun Ilıcalı'dan Ozan Tufan ve transfer sözleri
Cristiano Ronaldo için Chelsea sürprizi!
Alexis Sanchez'den Villarreal'e ret
Hakan Çalhanoğlu'na ceza yolda
Derby County'de Rooney dönemi sona erdi
Martin Hinteregger'den erken veda!
Barcelona'dan sürpriz hamle: Suarez!
Zidane'den tarihi itiraflar
PSG Christophe Galtier'i bitiriyor
EN ÇOK OKUNANLAR
1
Fenerbahçe'de Abdülkerim Bardakcı gerçeği!
2
"Efecan Karaca, Galatasaray'a damga vurur"
3
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo için yeni formül
4
Fenerbahçe, Emre Mor'u bitiriyor
5
Abdülkerim'in artıları, eksileri! Yücel İldiz anlattı!
6
Muleka, Beşiktaş için geliyor!
7
Uğurcan Çakır için 17 milyon euro!
8
İşte Sergen Yalçın'ın yeni görevi!
9
Kral imzayı atıyor! Beşiktaş ve Trabzonspor derken...
10
Beşiktaş'ın gizli planı ortaya çıktı!
EN ÇOK YORUMLANANLAR
1
Fenerbahçe'de Abdülkerim Bardakcı gerçeği!
2
Galatasaray'da yerli dengesi bozuldu!
3
İşte Sergen Yalçın'ın yeni görevi!
4
Fenerbahçe, Emre Mor'u bitiriyor
5
Galatasaray istedi, Joao Mario kararını verdi!
Kadın Girişimciler İçin Kredi Olanakları (26 Haziran Pazar)
En Son Takibe Alınma Tarihi Ne Zaman Silinir? (26 Haziran Pazar)
Elektronik Ürün Senedi ELÜS) Nedir, Avantajları Nelerdir? (26 Haziran Pazar)
Cari Açık Nedir ve Nasıl Hesaplanır? (26 Haziran Pazar)
Dünyanın En Büyük 2. Borsası: Nasdaq Borsası (26 Haziran Pazar)
Vakıflar Bankası Başka Bankaya EFT Ne Zaman Geçer? (26 Haziran Pazar)
Halk Bankası Gece Yapılan EFT Ne Zaman Hesaba Geçer? (26 Haziran Pazar)
Ziraat bankası EFT Saati Kaçta Başlıyor? (26 Haziran Pazar)
Kredi Kartı Borcu Taksitlendirme Nasıl Yapılır? (26 Haziran Pazar)
Kredi Kartı Borcumu Nasıl Yapılandırabilirim? (26 Haziran Pazar)
Finansbank Başka Bankaya EFT Ne Zaman Geçer? (26 Haziran Pazar)
KOSGEB Mobilya İmalatı Desteği Nedir, Nasıl Alınır? (26 Haziran Pazar)
Kredi Kartı Öğrenciye Çıkar mı? (26 Haziran Pazar)
Hangi Banka Maaş Bordrosuz Kredi Verir? (26 Haziran Pazar)
Dünya Ticaret Örgütü Nedir? (26 Haziran Pazar)
Su Diyeti Nedir ve Nasıl Yapılır? (26 Haziran Pazar)
Siyah Maske Nedir, Faydaları Nelerdir ve Nasıl Kullanılır? (26 Haziran Pazar)
Hangi Diziler Final Yapıyor? (26 Haziran Pazar)
Erşan Kuneri Ne Zaman Yayınlanacak? (26 Haziran Pazar)
Çilek Nasıl Temizlenir? (26 Haziran Pazar)
Terrier Cinsi Köpekler Ne Kadar Tıraş Edilmelidir? (26 Haziran Pazar)
Muhabbet Kuşları İçin Yem Seçimi Nasıl Olmalıdır? (26 Haziran Pazar)
Kuşların Hastalıkları Nelerdir? (26 Haziran Pazar)
Kuşların Hasta Olduğu Nasıl Anlaşılır? (26 Haziran Pazar)
Kuşlarda Tüy Dökülmesi Normal Midir? (26 Haziran Pazar)
Kuşlarda Solunum Sistemi Problemleri Nasıl Anlaşılır? (26 Haziran Pazar)
Kuşlarda Sindirim Sistemi Problemleri Nasıl Anlaşılır? (26 Haziran Pazar)
Kuşlar Neden Gaga Taşı Kullanılır? (26 Haziran Pazar)
Köpeklerin Kan Tahlillerine Hangi Durumlarda Bakılır? (26 Haziran Pazar)
Köpeklerde Vitamin Eksikliğe Sebep Olan Nedenler (26 Haziran Pazar)
TÜMÜ
Ana Sayfa
|
Bize Ulaşın
|
Künye
|
Kariyer
|
Mobil
|
Son Dakika Spor
|
About Us
|
Yasal Uyarı
|
Çerez Politikaları
|
Gizlilik Politikaları
|
KVVK Aydınlatma Metni
|
Kurumsal
|
Sporx Spor Haber & Canlı Skor IOS uygulamasını indirmek için tıklayın
|
Sporx Spor Haber & Canlı Skor Android uygulamasını indirmek için tıklayın
|
Sporx Spor Haber & Canlı Skor App Gallery uygulamasını indirmek için tıklayın
|
Gizlilik Ayarları
saniye içerisindeki otomatik olarak kapanacaktır.