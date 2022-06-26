CANLI İZLE | 96. Gazi Koşusu

Türk atçılığının en prestijli mücadelesi 96. Gazi Koşusu'nu takip ediyoruz.

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CANLI İZLE | 96. Gazi Koşusu
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26 Haziran 2022 16:52
Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına kesintisiz olarak 1927'den bu yana koşulan, Türk atçılığının büyük derbisi 96. Gazi Koşusu'nu canlı olarak izleyebilirsiniz.

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