CANLI | Fatih Terim ve Muslera konuşuyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve takım kaptanı Fernando Muslera, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.Benim için gerçekten bazı duygular çok hakim olacak. Roma'da çok önemli bir dönem geçirdim. Yarınki maç bizim için çok önemli olacak. Genç bir takımız ama büyük bir emek göstererek buraya kadar geldik. Disiplinimizden taviz vermedik. Hedeflerimiz var. İddialıyız. Cesaretle bu maçı göğüsleyip sahadan en iyi şekilde ayrılmak istiyoruz.Lazio'da keyifli günler geçirdim. O zamanlar kulüp başkanı De Rossi beni getirmişti. Beni beklediler. Benimle çalışmak yönünde olumlu iradeleri oldu. İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası kazandık. Zirve anlardı. Taraftarlar ile de güzel ilişkilerim olmuştu. Her sahaya inişimde onların desteği vardı. Saha içinde olduğu kadar saha dışında da keyifli günler geçirdim.İki takım arasında büyük farklar yok. Biz genç ve gerçekten çok çalışkan, korkusuz bir takımız. Lazio daha deneyimli, organize bir takım. Nasıl yola devam etmesi gerektiğini bilen bir takım. Bu yüzden belki de ilk maçta olduğu gibi hata yapanın kaybedeceği bir maç olacak. Biz Fatih Terim Hocamızla birlikte stratejimizi hazırladık.Şu anda grupta lideriz. Biz birinciliği korumak için, Lazio'da almak için mücadele etmek. Bence Galatasaray ve Lazio UEFA Avrupa Ligi'nde sonuna kadar gidebilecek kapasiteye sahip. Hayalleri ve hedefleri ortak olan iki takım. Her iki takımın da amacı bence kupayı kazanmak. Finalde tekrar görüşmeyi hedefliyoruz, umarım.İstanbul'daki ilk maçtan önce sadece bir futbolsever olsam, maç programlarına baksam kesinlikle bu maçı seçerim demişti. Doğru. Burada Lazio'ya olan saygım kadar, takımıma olan güvenimin de etkisi vardı.Bu gruptaki serüvenimiz gösterdi ki Galatasaray oynadığı futbol ve vaad ettiği gelecekle birlikte Avrupa'da maçların kalitesini yükselten bir takım. Marsilya'yla oynadığımız maç, o gecenin UEFA maçıydı benim için. Tamamen tarafsız bir futbolsever programa baksa Lazio - Galatasaray maçı o gün söylediği konuyla tam örtüşür.Dolayısıyla Lazio'nun ve Galatasaray'ın şu ana kadar UEFA Avrupa Ligi'nde başardıkları aşağı yukarı bizim adımıza, önde olduğumuz için söylüyorum, bu bir playoff maçı gibi. Biz buraya herhangi bir sıkıntı olmadan da gelebilirdik. Lokomotiv maçında maalesef çok fazla goller kaçırdık, çok da kötü bir gol yedik. Yoksa garantilemiştik.Lazio, aynı grupta yer aldığımız çok pozisyona giren, bitiricilik seviyesi yüksek olan bir takım. Böyle bir rakibe karşı oynayacağız. Beraberlik de bizi daha avantajlı kılıyor. Gecenin maçı olacak. Sanki playoff maçı olacak. Şubat ayındaki maçı oynuyor gibiyiz aynı zamanda.Lazio, Galatasaray, Marsilya, Lokomotiv aynı grupta. Sanki Şampiyonlar Ligi grubu gibi demiştim. Öyle mücadele ettik. Ne mutlu ki buraya ilk 2'yi garantilemiş, lideri, namağlup, deplasmanda gol yemeden gelmiş bir takımız. Roma'da gol yemezsek grubu lider tamamlayacağız. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Lazio'ya saygı duyuyorum. Ciddi, önemli bir takım. Her geçen gün Sarri'nin oynatmak istediği futbolun ve anlayışın oturduğunu görüyorum. Çok önemli oyuncuları var. Dikkat etmemiz gerekecek.Şampiyon karakterini taşıyan iki takımdan bahsediyoruz. Güzel bir maç olacak.