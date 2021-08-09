Caner Erkin'e Süper Lig'den talip var

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.



Tecrübeli oyuncu için Çaykur Rizespor'un istekli olduğu öğrenildi Karadeniz ekibinin, Caner'in Fenerbahçe ile ilişiğini kestikten sonra harekete geçeceği öğrenildi.



Bilindiği gibi Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'a transfer olmuştu. İkili uzun yıllardır aynı takımlarda oynuyor ve yeni sezon öncesi de buluşma ihtimalleri bulunuyor.



