Caner Erkin'e Süper Lig'den talip var

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin'e Süper Lig'den talip çıktı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Caner Erkin'e Süper Lig'den talip var
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09 Ağustos 2021 08:25
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Caner Erkin ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Tecrübeli oyuncu için Çaykur Rizespor'un istekli olduğu öğrenildi Karadeniz ekibinin, Caner'in Fenerbahçe ile ilişiğini kestikten sonra harekete geçeceği öğrenildi.

Bilindiği gibi Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan Gönül, Çaykur Rizespor'a transfer olmuştu. İkili uzun yıllardır aynı takımlarda oynuyor ve yeni sezon öncesi de buluşma ihtimalleri bulunuyor.


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