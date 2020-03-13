Caner Erkin: "Derbi kader maçımız olacak"

Beşiktaş'ta sol bek oyuncusu Caner Erkin, Galatasaray'la oynanacak derbi için açıklamalarda bulundu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
Caner Erkin: 'Derbi kader maçımız olacak'
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13 Mart 2020 10:41
Beşiktaş'ta sol bek oyuncusu Caner Erkin, Galatasaray'la oynanacak derbi için açıklamalarda bulundu.

Galatasaray derbisi öncesi ilk 2 idmanı hastalığı nedeniyle kaçıran Caner Erkin, Çarşamba gününden beri takımla çalışmalara devam ediyor.

GALATASARAY MAÇI KADER NİTELİĞİNDE

Siyah beyazlıların tecrübeli oyuncusu Caner Erkin, Galatasaray derbisi ile ilgili; "Yenersek yarışa ortak olacağız. Kader maçımız." dedi.

Caner Erkin, bu sezon takımı ile çıktığı 24 Süper Lig maçında, Siyah-Beyazlılara 2 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

İLK 11 NETLEŞTİ

Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın, derbi 11'ine karar verdi. 

İlk 11; Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Lens, Boateng, N'Koudou ve Burak Yılmaz'dan oluşacak.

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