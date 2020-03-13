Caner Erkin: 'Derbi kader maçımız olacak'

Beşiktaş'ta sol bek oyuncusu Caner Erkin, Galatasaray'la oynanacak derbi için açıklamalarda bulundu.Galatasaray derbisi öncesi ilk 2 idmanı hastalığı nedeniyle kaçıran Caner Erkin, Çarşamba gününden beri takımla çalışmalara devam ediyor.Siyah beyazlıların tecrübeli oyuncusu Caner Erkin, Galatasaray derbisi ile ilgili; "" dedi.Caner Erkin, bu sezon takımı ile çıktığı 24 Süper Lig maçında, Siyah-Beyazlılara 2 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.Öte yandan teknik direktör Sergen Yalçın, derbi 11'ine karar verdi.İlk 11;dan oluşacak.