Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Gençler Şampiyonası'nın İspanya'da yapılan 5. ayak yarışında üçüncü olan Can Öncü, ilk kez kürsüde yer aldı.Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre FIM Dünya Gençler Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları İspanya'nın Motorland Aragon Pisti'nde düzenlendi.Red Bull KTM Ajo takımıyla mücadele eden milli motosikletçi Can Öncü, 15 tur sonunda damalı bayraktan 3. sırada geçti. Aynı yarışta start alan Deniz Öncü ise 7. sırayı elde etti.İlk kez ödül kürsüsüne çıkan Can Öncü, "İlk podyumdan sonra nasıl hissettiğimi anlatacak hiçbir sözüm yok, çok mutluyum. İlk tur benim için pek iyi değildi. Çünkü birkaç pozisyon kaybettim ve çok uzaktaydım. Hızımın çok iyi olduğunu anladım ve mücadele vermeye başladım. Yarışı üçüncü olarak bitirdim. Bu hafta sonu takımımız gerçekten müthiş bir iş çıkardı." ifadelerini kullandı.