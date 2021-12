Can Bozdoğan: 'Üzgünüz!'

Beşiktaşlı Can Bozdoğan, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Can Bozdoğan "Çok üzgünüz 1 puan için. Bir önceki maça kıyasla bugünkü oyun arasında büyük bir fark var. Bugün gol atmış olabilirim ama galip gelemediğimiz için çok üzgünüm." dedi.



Can Bozdoğan ayrıca "Bu maçı bir an önce geçeceğiz. Rakamsal anlamda, sprintler anlamında biraz daha iyiydik. Önümüzdeki maçta neler yapabileceğimize bakacağız." ifadelerini kullandı.





