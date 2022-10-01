Campos: 'Neymar ve Mbappe'nin aynı anda gelmesi hata'



PSG Sportif Direktörü Luis Campos, ilginç bir itirafa imza attı.



RMC Sport'a açıklamalarda bulunan Campos, takımın iki büyük yıldızı Neymar ve Mbappe'nin birlikte transer edilmesinin geçmişte yapılmış bir hata olduğunu söyledi.



Portekizli futbol adamı yaptığı açıklamada, "Geçmişte aynı pozisyonda oynayan Mbappe ve Messi gibi iki kilit oyuncuyu aynı anda alarak hata yaptık. Şimdi bazı pozisyonlarda eksiğimiz var, bazı pozisyonlarda ise çok fazla oyuncumuz var" diye konuştu.



PSG'de Neymar, Mbappe ve Messi'nin aynı takımda yer alan yıldızlar olarak anlaşmazlıklar yaşadıklarına dair uzun süredir basına bilgiler sızdırılıyor.





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