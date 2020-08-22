Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak, Leicester'da buluşuyor

Leicester City, Schalke'de oynayan 20 yaşındaki milli oyuncumuz Ozan Kabak'a talip oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak, Leicester'da buluşuyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ağustos 2020 21:43
Çağlar Söyüncü'nün dünyanın en iyi stoperlerinden biri olarak kendini gösterdiği Premier Lig'in eski şampiyonu Leicester City, bir başka milli oyuncumuza kancayı taktı: Ozan Kabak!

Daily Mail'in haberine göre İngiliz ekibi, Schalke'de oynayan 20 yaşındaki milli futbolcu için görüşmelere başladı.

"TÜRK TANDEM OLUŞTURULABİLİR"

Çağlar Söyüncü'nün geçen sezon stoperdeki partneri olan Jonny Evans'ın Premier Lig'de taliplerinin olduğu belirtilen haberde, Ozan Kabak'ın gelecek sezon Çağlar Söyüncü ile yan yana oynama ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

Finansal olarak zor günler geçiren Schalke'nin Ozan'ı 35 milyon avro civarında bir teklif gelirse satmayı planladığı biliniyor. Ozan Kabak, Bundesliga'da biten sezonda 26 maça çıktı ve takımına 3 gol-1 asistlik skor katkısı yaptı.

CHILLWELL'İN YERİNE TAGLIAFICO

Öte yandan Leicester City'nin, 55 milyon euro bonservis bedeliyle Chelsea'ye gitmeye hazırlanan sol beki Ben Chillwell'in yerine Ajax'tan Nicolas Tagliafico için görüşmelerini sürdürdüğü bilgisi de paylaşıldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için