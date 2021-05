Çağdaş Atan: 'Özil kararı ilginç ama cesur karardı'

Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.



DERSLİK BİR FUTBOL OYNADIK



Fenerbahçe 10 kişi kalınca başka bir oyun oynandı ama 11'e 11 iken de güzel mücadele ettik. İlk yarı da derslik bir futbol oynadık. Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra başka bir oyun oynandı ama 11'e 11 oynanırken ben çok memnun kaldım. Sosa'yı iyi durdurduk, Szalai ve Serdar'ı uzun top atmak zorunda bıraktı



EMRE HOCAYI TEBRİK EDERİM



Emre hocayı tebrik ediyorum, o geldikten sonra farklı bir oyun oynanıyor. İki hocanın hamleleri vardı, ben keyif aldım.



MESUT KARARI SÜRPRİZ OLDU



Emre hocanın Mesut'u ikinci yarıda sahada tutması bizim için sürpriz ama cesur bir karar oldu. Direkten dönen 3 topumuz oldu. Oyun olarak keyif aldık. Fenerbahçe'yi de tebrik ediyorum, kaliteli bir takıma karşı iyi bir oyun oynadık. Skoru yapamadık."



KAÇ PUANLARI VAR BİLMİYORUM



Beşiktaş'ın kaç puanı, Fenerbahçe'nin kaç puanı olduğunu inanın şu an bilmiyorum. Yemin edebilirim. Biz Alanyaspor olarak her geçen gün marka değerimizi yükseltiyoruz. Büyük takımlarımızın başımızın üstünde yeri var ama biz hiçbir mücadelenin parçası olamayız.



"Bizim kendi kimliğimiz, marka değerimiz var. Bunu korumak ve geliştirmek adına sahaya çıkıyoruz. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, kim kazanmış, ben umursamıyorum. Onlara büyük saygı duyuyorum, o ayrı konu ama biz çıkıyoruz, kazanmak için oynuyoruz."



Bu, daha önce de böyleydi. Kimse yapılan algılara aldanmasın. Gün geçtikçe kötü bir duruma düşürüyoruz kendimizi, özellikle de sosyal medyada. Yazılanları, çizilenleri anlamak mümkün değil. Biz, her takıma aynı oyunu oynuyoruz. Kim şampiyon olursa onu tebrik ederiz ama bizim çok önem verdiğimiz bir konu değil."