Çağdaş Atan, Alanyaspor teknik direktörü oluyor

Alanyaspor'da Erol Bulut'un yerine göreve kimin geleceği merak ediliyordu. Akdeniz temsilcisi, Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Çağdaş Atan ile anlaştı.Alanyaspor, Sergen Yalçın'ın yardımcısı ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı. 40 yaşındaki teknik direktör, kısa süre içinde yeni kulübüne imzayı atacak.Çağdaş Atan, daha önce yine Sergen Yalçın'ın yardımcısı olarak Aytemiz Alanyaspor'da görev yapmıştı.