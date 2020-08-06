Çağdaş Atan, Alanyaspor teknik direktörü oluyor

Alanyaspor, Erol Bulut'un ayrılığı sonrası yeni teknik direktörü olarak Çağdaş Atan'ı belirledi.

Çağdaş Atan, Alanyaspor teknik direktörü oluyor
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06 Ağustos 2020 15:52
Alanyaspor'da Erol Bulut'un yerine göreve kimin geleceği merak ediliyordu. Akdeniz temsilcisi, Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Çağdaş Atan ile anlaştı.

NTV Spor'un haberine göre; Alanyaspor, Sergen Yalçın'ın yardımcısı ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı. 40 yaşındaki teknik direktör, kısa süre içinde yeni kulübüne imzayı atacak.

Çağdaş Atan, daha önce yine Sergen Yalçın'ın yardımcısı olarak Aytemiz Alanyaspor'da görev yapmıştı.




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