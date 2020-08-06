Çağdaş Atan, Alanyaspor teknik direktörü oluyor

Alanyaspor'da Erol Bulut'un yerine göreve kimin geleceği merak ediliyordu. Akdeniz temsilcisi, Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Çağdaş Atan ile anlaştı.
NTV Spor'un haberine göre; Alanyaspor, Sergen Yalçın'ın yardımcısı ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı. 40 yaşındaki teknik direktör, kısa süre içinde yeni kulübüne imzayı atacak.
Çağdaş Atan, daha önce yine Sergen Yalçın'ın yardımcısı olarak Aytemiz Alanyaspor'da görev yapmıştı.
NTV Spor'un haberine göre; Alanyaspor, Sergen Yalçın'ın yardımcısı ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı. 40 yaşındaki teknik direktör, kısa süre içinde yeni kulübüne imzayı atacak.
Çağdaş Atan, daha önce yine Sergen Yalçın'ın yardımcısı olarak Aytemiz Alanyaspor'da görev yapmıştı.