Butler: "Bu sezon berbatız..."

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Heat'in bu sezonki performansının "berbat" olduğunu söyledi.



Geçtiğimiz sezonun NBA finalistlerinden biri olan Heat, sakatlıklar ve KOVID-19 protokollerinin darbe vurduğu sezonun ilk yarısını oldukça sıkıntılı geçiriyor.



Butler, takımının bu "berbat" başlangıca rağmen, sezonun ikinci yarısında işleri değiştirebileceğine inanıyor:



"Berbatız. İstediğimiz şekilde oynamıyoruz. Fakat sorun değil, çünkü bunu tersine çevireceğiz ve 'Geç olsun, güç olmasın' mentalitesiyle ilerleyeceğiz."



Heat, 2020-21 normal sezonunun ilk 29 maçında, geçtiğimiz yaz Orlando'daki bubble'da gösterdiği performanstan oldukça uzak olarak, yalnızca 12 galibiyet kaydededilmiş durumda.



