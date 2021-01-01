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Butler: "Bu sezon berbatız..."

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Heat'in bu sezonki performansının "berbat" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, Heat'in bu sezonki performansının "berbat" olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz sezonun NBA finalistlerinden biri olan Heat, sakatlıklar ve KOVID-19 protokollerinin darbe vurduğu sezonun ilk yarısını oldukça sıkıntılı geçiriyor.

Butler, takımının bu "berbat" başlangıca rağmen, sezonun ikinci yarısında işleri değiştirebileceğine inanıyor:

"Berbatız. İstediğimiz şekilde oynamıyoruz. Fakat sorun değil, çünkü bunu tersine çevireceğiz ve 'Geç olsun, güç olmasın' mentalitesiyle ilerleyeceğiz."

Heat, 2020-21 normal sezonunun ilk 29 maçında, geçtiğimiz yaz Orlando'daki bubble'da gösterdiği performanstan oldukça uzak olarak, yalnızca 12 galibiyet kaydededilmiş durumda.


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