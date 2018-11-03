Butler, arka arkaya maçlara çıkmayabilir: "Onlara söylerim"

Jimmy Butler, önümüzdeki hafta arka arkaya maçlarda oynayıp oynamayacağına kendi karar vereceğini söyledi.
Butler, Minnesota Timberwolves'un geçtiğimiz gece Golden State Warriors'a karşı aldığı 116-99'luk mağlubiyet sonrası muhabirlere şu şekilde konuştu: "Onlara söylerim. Vücudumun nasıl hissettiğini bilmiyorlar. Eğer yaralı durumda olursam, otururum. Bilmiyorum. Nasıl olacak göreceğiz. Yarın ne yapacağımızı planladığımızı bilmiyorum. Tabii diğer adamlarla biraz tedavi görmem gerekiyor. Ama Pazar ve Pazartesi günü geldiğinde ne olacak bakacağız."
Butler, Warriors'a karşı mağlubiyette 21 sayıyla oynamıştı.