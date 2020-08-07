Bursaspor'da olağanüstü genel kurul kararı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, olağanüstü genel kurul kararı aldı.
Bursaspor Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, kulübün olağanüstü genel kurulu birinci toplantısının 23 Ağustos Pazar günü saat 11.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının ise 30 Ağustos Pazar günü saat 17.00'de aynı yerde çoğunluk aranmaksızın tekrar yapılmasına karar verildiği bildirildi.
Bursaspor Kulübünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, kulübün olağanüstü genel kurulu birinci toplantısının 23 Ağustos Pazar günü saat 11.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının ise 30 Ağustos Pazar günü saat 17.00'de aynı yerde çoğunluk aranmaksızın tekrar yapılmasına karar verildiği bildirildi.