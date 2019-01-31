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Bursaspor, 3 maçlık seriyi bitirme peşinde

Atiker Konyaspor'u sahasında ağırlayacak olan Bursaspor, rakibiyle evinde oynadığı 15 lig maçının yalnızca birini kaybetti. Buna karşın 11 galibiyet elde eden Bursa temsilcisi, bu mücadeleyi kazanarak sahasındaki 3 maçlık galibiyet hasretine de son vermek istiyor.

Kaynak: DHA
Bursaspor, 3 maçlık seriyi bitirme peşinde
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31 Ocak 2019 11:05
Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında Atiker Konyaspor'u ağırlayacak olan Bursaspor'un rakibine evinde büyük bir üstünlüğü bulunuyor. Bursaspor, Konya temsilcisini bugüne kadar Süper Lig'de 15 maçta ağırlarken bu mücadelelerin yalnızca birinde rakibine mağlup oldu. Geride kalan 14 maçın ise 11'ini kazanarak önemli bir galibiyet yüzdesi elde eden Bursa ekibi, 3 kez de rakibiyle puanları paylaştı. Atiker Konyaspor'un tek galibiyeti ise 2014/14 sezonunda Bursa'da seyircisiz olan maçta 2-1'lik skor ile geldi.

BU SEZON EVİNDE ETKİSİZ
Buna karşın Bursaspor, bu sezon evinde oynadığı maçlarda ise zorluk yaşıyor. Samet Aybaba'nın öğrencileri, sahasındaki 10 lig maçından yalnızca 14 puan çıkarabildi. 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan yeşil beyazlılar, evindeki son mücadelesinden ise yalnızca bir galibiyet çıkarabildi. İlk 5 iç saha maçında yenilgi yüzü görmeyen Bursaspor, daha sonra Kasımpaşa'ya 2-1, Antalyaspor'a ise 2-0 kaybetti. Atiker Konyaspor da bu sezon ligdeki 10 deplasman maçında Bursaspor ile aynı grafiğe imza atarak 14 puan topladı.

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