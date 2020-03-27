Burcu Esmersoy: "Market harici çıkmıyorum"

Ünlü sonucu Burcu Esmersoy, koronavirüs sebebiyle dışarıya sadece market alışverişi için çıktığını belirterek herkesi tedbirli olmaya çağırdı.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; Instagram
Burcu Esmersoy: 'Market harici çıkmıyorum'
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27 Mart 2020 04:27
43 yaşındaki sunucu Burcu Esmersoy, Yeniköy'de görüldüğü market alışverişinin ardından koronavirüs gündemiyle ilgili yorum yaptı.

Habertürk'ün haberine göre, Burcu Esmersoy, tüm dünyayı etkisi altına alan korona nedeniyle sadece market alışverişi için dışarı çıkıyor.

Esmersoy, "İşim ertelendi. 28 Nisan'a kadar evdeyim. Evi toparlayacak çok vaktim oldu. Site içinde yürüyüş yapıyorum. Market harici evden çıkmıyorum" diye konuştu.

Muhabirlerin "Evde kal' çağrısı yapan ünlü isimler sahilde yürüyüş yapıyor. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, Esmersoy, şu yanıtı verdi:

"Sorumluluk sahibi insanlarız. Kimseyi eleştiremem, çevresindeki insanlara zarar vermeyip, yaklaşmadığı sürece... Yapana bir şey diyemem. Biraz dikkatli olmamız lazım bu konuda."



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