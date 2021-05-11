Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı: "Abdülkadir'i alalım!"

Trabzonspor'da Antalya maçında performansıyla yeniden doğan Abdülkadir Ömür'ü Lille forması giyen Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın da yönetime önerdiği bildirildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı: 'Abdülkadir'i alalım!'
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11 Mayıs 2021 10:51
Fransa Ligi'nde Neymar'lı Mbappe'li PSG'yi geride bırakarak şampiyonluğa koşan Lille'in yeni hedefi Abdülkadir Ömür...

Daha önce Trabzonspor'da forma giyen Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'yı transfer eden ayrıca Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'yı da kadrosunda barındıran Fransız temsilcisi, Fırtına'nın genç yıldızını da istiyor. Öneriyi Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın yaptığı öğrenildi. İki ismin, Lille kulübünün idarecilerine Abdülkadir Ömür'ün yeteneklerini övdüğü ve 'Türk Messi' lakabıyla anıldığını belirttiler.

İki yıldız oyuncusunun önerisi üzerine Lille'in de Abdülkadir Ömür için nabız yokladığı öğrenildi. Sezon sonunda sürpriz bir teklif gelebilir.

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