Burak Elmas'tan şok iddia: Soyunma odası koridorlarında gizli ses kaydı!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, medya mensuplarıyla sohbet toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı.



Elmas, "Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) çözüm istemeyen, çözümsüzlükten beslenen isimler var. Tff'de seçimlere hazırlanan gruplar Nihat Özdemir'i de zor durumda bırakıyor. Bizim TFF'den isteğimiz eşit uygulama." dedi.



Galatasaray Başkanı, "Hakemlerin kararları kulübe ve kişiye karşı aynı olmalı." ifadelerini kullandı.



Elmas, "Soyunma odası koridorunda gizli ses kaydı yapan gözlemciler var. Hakem raporunu değiştiren gözlemciler var. Federasyonun raporlarını sızdıran kişiler de var. Disiplin kurulunda da kasıtlı sevkler bulunuyor. İlk defa kulüp başkanları aynı konularda mutabık. Biz sisteme uymayacağız, sistemi değiştireceğiz" açıklamasını yaptı.









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