Burak Elmas: 'Fatih Terim demek Galatasaray demek'

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, Sabah'tan Tuba Kalçık'a verdiği röportajda Fatih Terim ile ilgili gelen sorulara da yanıt verdi.



Fatih Terim ile ilgili gelen soruya Elmas, "Türkiye'de en kolay ceza verilebilen takım Galatasaray ve Fatih Terim bence. Fatih Terim ve Galatasaray son 20 senede çok başarılı oldu. Ülkemizde ne yazık ki başarılı olanı aşağıya çekmek için uğraşanlar oluyor. Fatih Terim demek Galatasaray demektir. Fatih Terim'e saldırmak demek bence Galatasaray'a saldırmak demektir." dedi.



"FATİH TERİM'E HAKSIZLIK YAPILDI"



Elmas, "TFF'deki karar verme mekanizmasında da takımdaşlık sürüyor maalesef. Federasyonun birinci görevi futbolumuzun değerini yükseltmek olmalı. Yani belli takımları korumak adına Galatasaray'a orantısız cezalar vermek olmamalı. Terim'e bilinçli olarak çok ciddi cezalar verildi. Büyük bir haksızlıktır bu." ifadelerini kullandı.



"TERİM'DEN RAHATSIZ OLANLAR VAR"



Galatasaray'ın yeni başkanı, "Terim başarılarından dolayı Türk futbolu üzerinde ağırlığı olan bir isim. Onun kariyerinden kaynaklı kazandığı güçten rahatsız olanlar var. Terim'in gücünü aşağıya çekmek için böyle cezalar veriliyor. TFF kulüplere rağmen futbolu yönetiyor. Nihat Özdemir ne yazık ki kontrolü tam elinde tutamıyor. Kendi kurullarına hakim olamıyor; ne Merkez Hakem Kurulu'na, ne disiplin kuruluna ne de tahkim kuruluna. Bazı grupların baskısına karşı direnç göstermiyor. Galatasaray'a yönelik haksızca cezalar veriliyor, bunu herkes görüyor zaten." açıklamasını yaptı.



