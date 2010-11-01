Bulls, neden Heat'in büyük üçlüsünü alamamıştı?

ESPN'den Brian Windhorst, Chicago Bulls'un neden LeBron James, Dwyane Wade ve Chris Bosh'ı alamadığını anlattı.



2010 yazında bir noktada, Bulls'un 2010-11 sezonu ve sonrası için Derrick Rose, Wade, LeBron, Bosh ve Joakim Noah'lu bir ilk beş kadrosunu sahaya çıkarma olasılığı bulunuyordu.



Üç yıldız da yeteneklerini South Beach'e bir araya getirmeyi seçtikleri için, bu senaryo hiçbir zaman gerçekleşmemişti.



Windhorst, Bulls'un James, Wade ve Bosh'u bir araya getirme konusunda başarısız çabaları hakkında yeni bir açıklama sundu. Wade, memleketinin takımının formasını (daha sonra 2016-17 sezonunda yapacağı) giyme fikrine oldukça cazipken ve Bosh da Chicago'yla ilgilenirken, takım, 16-18 milyon dolarlık maaş boşluğu oluşturmak için yollar keşfetmeye başlamasına rağmen, James'in ilgisini güvence altına alamamıştı:



"İki günlük görüşmelerden sonra, Bosh ve Wade ile rekabetçi bir konumda olduklarını düşünmüşlerdi. James'den o kadar emin değillerdi. Yine de ... Bulls üçünü de takıma almak için bir yol bulmaya çalışmıştı. Kaynaklara göre Luol Deng'i LA Clippers'a takaslamaya çalışmışlardı, ancak bu geri çevrilmişti. Toronto ile Bosh için imza ve takas hakkında konuşmuşlardı ve Wade ile James'i almak için boşluk açmışlardı."



Chicago, Oprah Winfrey'nin şirketi tarafından üretilen videolarla birlikte, tam niyetlerini sunan Bulls ile "ikinci bir toplantı düzenlemeyi" istediğinde, Wade konusunda iyimser hissediyordu.



"ROSE PEK DAHİL OLMAMIŞTI"



Windhorst'un belirttiği gibi, Bulls'un o zamanki iki genç yıldızı Rose ve Noah'ın işe alma çabalarının eksikliği, James'i Chicago'ya çekmeye yardımcı olmamıştı:



"Rose, işe alım sürecine derinden dahil değildi... Joakim Noah, oyuncuların birincil sesi olmuştu. Noah manyetik bir kişiliğe sahip olmasına ve Florida Üniversitesi'ndeki günlerinde yıldız işe alım uzmanına dönüşmesine rağmen, takımın yüzü değildi. James ile de iyi olmayan bir ilişkisi vardı. Noah, buna rağmen o hafta James'i aramıştı, fakat James onu hiç geri aramamıştı. Rose ise bu sürece dahil olmayı reddetmiş ve bunun yerine bir video kaydetmişti."



Windhorst, "serbest oyuncuların, Rose'un coşku eksikliğini gördüğünü ve Chicago'nun maaş boşluğunu temizlemek için eyleme geçirilebilir bir planı olmadığını" vurguladı.



Bunun yerine, Miami'nin sunumu ve South Beach'in cazibesi, Florida'da devlet gelir vergisinin olmaması ve etkileyici Heat organizasyonu, James'i 2008'deki eski Olimpiyat takım arkadaşlarıyla güçlerini birleştirmeye ikna etmek için yeterli olmuştu.



