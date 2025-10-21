Haber Tarihi: 21 Ekim 2025 11:12 - Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2025 11:12

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 21 Ekim 2025

Bugün (21 Ekim) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 21 Ekim maç takvimi

21 Ekim Salı bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 21 Ekim Salı günün maçları listesi...
21 EKIM GÜNÜN MAÇLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi

19:45 Barcelona - Olympiakos (TRT Tabii Spor)

19:45 Kairat - Pafos FC (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Arsenal - Atletico Madrid (TRT Tabii Spor)

22:00 Bayer Leverkusen - PSG (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Kopenhag - Borussia Dortmund (TRT Tabii Spor 6)

22:00 Newcastle United - Benfica (TRT Tabii Spor 4)

22:00 PSV Eindhoven - Napoli (TRT Tabii Spor 5)

22:00 Union Saint-Gilloise - Inter (TRT Tabii Spor 3)

22:00 Villarreal - Manchester City (TRT Tabii Spor 2)

